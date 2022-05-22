Незвездный вид: Вера Брежнева в салатовом свитшоте и серых шароварах предстала на складе в Польше

Популярная певица Вера Брежнева уже довольно давно не выходила на сцену и не принимала участия в съемках, фэшн-показах и светских мероприятиях.

Звезда сейчас занята делом, далеким от шоу-бизнеса. Вера Брежнева, которая последние три месяца жила на своей вилле в Италии, наконец-то сменила локацию и переместилась в Польшу.

Здесь Вера Брежнева вместе с простыми людьми трудится на складе, куда доставляется гуманитарная помощь для Украины.

В микроблоге Вера Брежнева подробно рассказывает и показывает, чем занимается на складе. Звезда вместе с другими женщинами разгружает фуры и затем комплектует коробки для отправки на Украину. Работают все без выходных.

«В воскресенье в 17:00 еле выгнала всех, чтобы закрыть склад. Все работают максимально эффективно, устают, но утром приходят снова. Мамочкам негде оставлять детей, берут с собой. Для детей есть комната и игрушки», — рассказала Вера Брежнева.

Она показала, как выглядит в эти дни. Нет даже намека на былой гламур. Вера Брежнева одета максимально просто, она не укладывает волосы и почти не делает макияж. Звезда облачилась в кроссовки, свитшот салатового оттенка и серые широкие штаны-шаровары.

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