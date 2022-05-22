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В оттенке, на который оборачиваются: Ковальчук пришла на тусовку в жакете — хите этого лета

К этой модели советовал присмотреться Александр Рогов.

В оттенке, на который оборачиваются: Ковальчук пришла на тусовку в жакете — хите этого лета
Юлия Ковальчук. Фото: Global Look Press

Стилист Александр Рогов на авторском YouTube-шоу Rogov live к лету советовал приобрести всем модницам мягкий пижамный пиджак, который намного легче обычного и не будет сковывать движений. Он станет настоящим хитом сезона, а знаменитые модницы уже вовсю его примеряют.

Александр Рогов.
Александр Рогов. Стоп-кадр: YouTube-шоу Rogov live

Певица Юлия Ковальчук появилась в трендовом наряде на открытии Музыкальной академии Ларисы Долиной. Жакет и брюки свободного кроя подчеркнули хрупкость фигуры артистки.

Лариса Долина и Юлия Ковальчук. Фото: соцсети

Звезда выбрала модель цвета фуксии или шокинга. Александр Васильев на шоу Первого канала «Модный приговор» рассказывал, что впервые ввела его в моду дизайнер одежды Эльза Скиапарелли. Он привлекает внимание и заставляет оборачиваться вслед, именно такого эффекта хотела достичь модельер.

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