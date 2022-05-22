«Мое сердце так колотилось»: Женя Феофилактова засняла, как ее сын от Антона Гусева покорил «Канатные джунгли»

Бывшая участница «Дома-2» Женя Феофилактова после развода с мужем Антоном Гусевым одна воспитывает сына Дэниэля.

Евгения посвящает наследнику максимум своего времени. В эти выходные звездная мама вместе с сыном побывали в парке экстремальных развлечений.

Евгения Феофилактова поделилась видео в микроблоге, которым запечатлела, как Даниэль бесстрашно покоряет «Канатные джунгли». Дэни смело взбирается на огромную высоту, от чего у его мамы сжимается сердце.

«Это ужас. Пока Дэни был на высоте, мое сердце так колотилось! Хотя я понимала, что эти «Канатные джунгли» продуманы специально для детей», — поделилась эмоциями Женя Феофилактова.

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