«Вот, где действительно опасность таится»: Собчак поразилась «двухмесячному молчанию» Лозы

Телеведущая Ксения Собчак в «Телеграм» посмеялась над популярным музыкантом Юрием Лозой.

«Не пугает так вирус оспы обезьян, как двухмесячное молчание Юрия Лозы. Вот, где действительно опасность таится». Ксения Собчак

Напомним, что Юрий Лоза — известный советский автор-исполнитель. Он славен тем, что часто дает комментарии в СМИ на самые разные темы.

Ксения Собчак в соцсетях, надо признать, часто подкалывает различных звезд российского шоу-бизнеса.

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