В Италии оркестр отказался играть на конкурсе, из которого исключили российских музыкантов

Европейцы отнюдь не единодушны в отношении санкций против россиян.

Скандал в Италии. На севере страны, в городе Гориция должен состояться музыкальный конкурс на приз скрипача и дирижера Родольфо Липизера. Только в 2022 году организаторы этого мероприятия решили взять пример с других соревнований и отказать участникам из России.

Так отказ получила 28-летняя скрипачка Лидия Кочарян. Девушка родилась в Санкт-Петербурге, но с 2015 года живет в Брюсселе. Она называет себя русской, и только из-за этого жюри конкурса решило отказать ей в участии.

И Лидия является не единственным таким примером. Музыкальное событие, в уставе которого прописано, что участвовать могут «скрипачи любой национальности», отказало еще двоим выходцам из РФ.

Однако мэр города Гориция Родольфо Зиберна встал на сторону музыкантов из России.

«Действительно, я считаю, что сегодня Европа должна открыть свои двери русским артистам, преподать урок свободы и демократии, а не бойкотировать их», — цитирует градоначальника местное издание Trieste Prima.

Эта ситуация получила неожиданное развитие. Оркестр FVG, который по традиции аккомпанировал скрипачам на конкурсе Липизера, отказался участвовать в мероприятии из-за дискриминации уроженцев России.

«Нам очень жаль прерывать традицию, но мы не можем не отреагировать на решение, которое кажется нам совершенно несправедливым. Культура — это одно из немногих орудий, которыми мы располагаем, чтобы залечивать раны, сближать людей и народы, создавая сплоченность вместо разногласий и обид. А этот отказ (российским музыкантам, — Прим. авт.) идет в диаметрально противоположном направлении», — приводит то же издание слова руководителя оркестра Паоло Петициоля.

Приятно знать, что в Европе еще есть люди, которые считают, что искусство должно быть вне политики.

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