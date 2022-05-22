Алина Загитова рассталась со своим бойфрендом-хоккеистом Дмитрием Воронковым

Журналист Алексей Шевченко в соцсетях заявил, что олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова рассталась со своим другом и бойфрендом хоккеистом Дмитрием Воронковым.

Напомним, что Дмитрий Воронков выступает за хоккейный клуб «Ак Барс» из Казани. В минувшем сезоне он провел 38 матчей в чемпионате КХЛ, забросил семь шайб и сделал пять результативных передач.

Ранее Дмитрий Воронков не раз говорил, что ничего не знает об Алине Загитовой. Якобы он никогда с ней даже не общался. Однако по локациям в соцсетях можно было без проблем определить, что влюбленная парочка путешествовала вместе.

Заметим, что Алина Загитова нет так давно улетела в отпуск на Мальдивы. Его она проводит со своими подругами. Звезда выкладывает в соцсети красивые фотографии.

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