«Думала, что Павел вернется»: не дождавшуюся Прилучного Муцениеце пожалела Миро

Долгое время про экс-пару Агаты Муцениеце и Павла Прилучнго ходили упорные слухи, то они снова сошлись. Разговоры появились еще зимой этого года, когда актриса позвала «мажора» в Дубай, чтобы вместе отпраздновать день рождения сына Тимофея.

После этого бывших супругов видели неоднократно на семейных праздниках, обычно в честь детей. В свете этих событий Агата Муцениеце интриговала разными загадочными постами с колечком на руке, да с букетами цветов от некого поклонника.

В итоге ее экс-муж оказался на островах с очередной любимой-коллегой Зепюр Брутян.

«Что ощущает в этот момент Агата, я прекрасно понимаю. Она-то думала, что после трений с изможденной мадам Карпович-разлучницей, Павел вернется в лоно семьи.

Да и чувства Карпович мне тоже понятны. Если роман с Брутян — пиар, то от такого пиара к реальным отношениям — меньше шага», — посочувствовала бывшей жене Прилучного Миро в своем ЖЖ.

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