«Даже если начали ради пиара»: почему Прилучный в любом случае сойдется с Брутян

Блогер Лена Миро высказала свое мнение по этому поводу.

Павел Прилучный улетел на острова с актрисой Зепюр Брутян, с которой вместе играл в многосерийном фильме «В клетке». Некоторые паблики также сообщили, что артисты на самом деле поженились, а их отпуск – уже медовый месяц.

Известный блогер Лена Миро в своем ЖЖ заметила, что отдых Прилучного и Брутян очень похож на скрытую рекламу сериала, в котором они до этого снялись.

Но, с другой стороны, Павел Прилучный уже дважды крутил романы с артистками (Агатой Муцениеце, которая стала потом женой и Мирославой Карпович). Да и слабость имеет «мажор» к дамам с интересными именами.

Поэтому Миро считает, что эта предполагаемая раскрутка фильма вполне может перерасти в настоящие чувства, тем более Зепюр Брутян действительно очень хороша собой.

«Откровенно скажу, что вбросы про свадьбу очень похожи на пиар-кампанию фильма, в котором вместе снялись Прилучный с Зепюр.

Вместе с тем, не стоит забывать, что и Агату Мученицу Павел встретил на съемках, так что отношения с новой актрисой-коллегой вполне возможны, даже если начали их ради пиара.

На пляже лежит чуть потрепанный жизнью Павел Прилучный. Рядом с ним красиво сидит молодая Зепюр. Чего бы, в самом-то деле, не полюбить друг друга, пользуясь случаем? Девушка хороша, имя необычно — все, как привык наш Павлик», — написала Миро.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.