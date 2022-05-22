Мамина куколка: старшая дочка Оли Рапунцель из «Дома-2» предстала в гимнастическом боди

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Рапунцель раскрыла тайну. Она рассказала подписчикам, что некоторое время назад отдала старшую дочку, четырехлетнюю Василису на художественную гимнастику.

Малышка уже даже успела принять участие в своих первых соревнованиях и привезти оттуда медаль. Какое место заняла Василиса, Ольга Рапунцель уточнять не стала. Она лишь сообщила, что невероятно гордится дочкой.

«Василисочка еще такая маленькая, но уже такое может. Я горжусь моей девочкой. Она большая умница», — публично восторгается наследницей Ольга Рапунцель.

В микроблоге звездная мама поделилась видео, на котором запечатлено, как она вместе с Василисой выбирает гимнастический купальник для выступления на соревнованиях.

Ольга Рапунцель дала Василисе право самой определиться с нарядом.

Напомним, вместе с мужем Дмитрием Дмитренко Ольга Рапунцель растит двух дочерей. Помимо четырехлетней Василисы, у пары есть младшая дочка София. Ей скоро исполнится два года.

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