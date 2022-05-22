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«Наверное, кому-то брак важен»: Павел Табаков закрутил роман с моделью из Белоруссии

На публике актер не выдает своих чувств к девушке.

«Наверное, кому-то брак важен»: Павел Табаков закрутил роман с моделью из Белоруссии
Павел Табаков. Фото: Global Look Press

Актер Павел Табаков закрутил новый роман. Об этом рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Его новая девушка модель из Белоруссии Анастасия Красовская.

«В институте брака разочаровались?», — спросили актера журналисты.

«Я не был в браке. Наверное, кому-то брак важен. Наверное, когда пойму, то вступлю в него».

Павел Табаков

Любопытно, что на публике Павел Табаков ведет себя отстраненно от пышногрудой красавицы. Как будто бы они совсем не знакомы. Он не хочет рассказывать о своих чувствах к девушке.

Павел Табаков и Анастасия Красовская
Павел Табаков и Анастасия Красовская. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

Напомним, что Павел Табаков сын актрисы Марины Зудиной и режиссера и актера Олега Табакова.

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Анастасия КрасовскаяМарина ЗудинаОлег ТабаковПавел ТабаковПрограмма "Ты не поверишь!"