«Наверное, кому-то брак важен»: Павел Табаков закрутил роман с моделью из Белоруссии

На публике актер не выдает своих чувств к девушке.

Актер Павел Табаков закрутил новый роман. Об этом рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Его новая девушка модель из Белоруссии Анастасия Красовская.

«В институте брака разочаровались?», — спросили актера журналисты.

«Я не был в браке. Наверное, кому-то брак важен. Наверное, когда пойму, то вступлю в него». Павел Табаков

Любопытно, что на публике Павел Табаков ведет себя отстраненно от пышногрудой красавицы. Как будто бы они совсем не знакомы. Он не хочет рассказывать о своих чувствах к девушке.

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Напомним, что Павел Табаков сын актрисы Марины Зудиной и режиссера и актера Олега Табакова.

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