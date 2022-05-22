«Мы тогда даже не поговорили»: Бузова раскрыла новые подробности развода с Тарасовым

По словам певицы, на развод она ехала в чулках.

Певица Ольга Бузова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ раскрыла новые подробности развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Она показала фотографию, на которой запечатлена как раз тогда, когда ехала на развод.

«Это я еду на развод. В чулках, худая. В надежде на то, что этого развода не состоится. Но мы тогда даже не поговорили». Ольга Бузова

Также Бузова показал платье, в котором выходила за Дмитрия Тарасова замуж. «Это был мой выбор и моя любовь. Это платье я никому не отдам и не сожгу», — заявила Ольга Бузова.

Напомним, что Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов были вместе с 2012 по 2016 год. Исполнительница после расставания осталась ни с чем.

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