«Он приехал из моей спальни»: Ольга Бузова показала, с кем проводит ночи

По словам певицы и телеведущей, она должна хоть с кем-то в этой жизни спать.

Певица и телеведущая Ольга Бузова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ показал, с кем проводит ночи. Это оказался обычный плюшевый медведь.

«Этому медведю десять лет. Он приехал из моей спальни. Я с ним сплю. Ну хоть с кем-то я должна спать. Я сплю с Мишей». Ольга Бузова

При этом Ольга Бузова заметила, что не нужно считать ее сумасшедшей. «Это не то, что я долбанутая какая-то. Это просто важно. Это часть моей жизни», — заявила Ольга Бузова.

Напомним, что Ольга Бузова давно мечтает о ребенке. Правда, она никак не может встретить мужчину, с которым бы достойно встретила старость.

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