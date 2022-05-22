«Погода позволяет»: Ирина Пегова грациозно обнажила ножки во время съемок

Звезда театра и кино Ирина Пегова пользуется огромной любовью и уважением поклонников.

Фанаты обожают звезду за искренность, теплоту, радушие и лучезарную улыбку. Ирина Пегова относится к числу тех актрис, которые совершенно не стесняются выглядеть естественно.

В микроблоге Ирины Пеговой часто появляются снимки, на которых она предстает не при параде.

Совершенно не стесняется Ирина Пегова и случайных кадров. На этот раз актрису подловили нежащейся на солнышке в перерыве между съемками.

Ирина Пегова облачена в белую футболку и черную юбку на пуговицах. Те расстегнулись и обнажили стройные ножки актрисы.

«По-прежнему снимается кино! Погода позволяет нежиться «на натуре», — подписала кадр Ирина Пегова.

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