«Погода позволяет»: Ирина Пегова грациозно обнажила ножки во время съемок

Звезда театра и кино Ирина Пегова пользуется огромной любовью и уважением поклонников.
Фанаты обожают звезду за искренность, теплоту, радушие и лучезарную улыбку. Ирина Пегова относится к числу тех актрис, которые совершенно не стесняются выглядеть естественно.
В микроблоге Ирины Пеговой часто появляются снимки, на которых она предстает не при параде.
Совершенно не стесняется Ирина Пегова и случайных кадров. На этот раз актрису подловили нежащейся на солнышке в перерыве между съемками.
Ирина Пегова облачена в белую футболку и черную юбку на пуговицах. Те расстегнулись и обнажили стройные ножки актрисы.
«По-прежнему снимается кино! Погода позволяет нежиться «на натуре», — подписала кадр Ирина Пегова.
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