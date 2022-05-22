«Я много работаю»: Мария Шукшина объяснила, почему редко видит свою знаменитую мать

По словам актрисы, в основном их общение проходит по телефону.

Актриса Мария Шукшина в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что редко видит свою знаменитую мать актрису Лидию Федосееву-Шукшину.

«В гости приезжает. Ну, да. Может быть не очень часто. Я много работаю. Когда не работаю, то, конечно, видимся с мамой. В основном общаемся по телефону». Мария Шукшина

Отметим, что Лидия Федосеева-Шукшина снова недавно посетила дом престарелых. Туда ее возила младшая дочь Ольга.

Напомним, что Лидии Федосеевой-Шукшиной в этом году исполнится уже 84 года. В последние годы она испытывала серьезные проблемы со здоровьем.

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