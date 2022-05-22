«Я делаю все, чтобы моя семья жила достаточно хорошо»: Лолита Милявская увезла родных за границу

Певица Лолита Милявская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что ее дочь с мамой уехали из России.
«Они находятся в другой стране. Я делаю все, чтобы моя семья жила достаточно хорошо. Мы близки и вместе. Но проживание на одном унитазе… В том смысле, что меня нет дома большую часть времени в году».
Не исключено, что родные певицы уехали жить в Болгарию. Элитные апартаменты и двухэтажный дом в этой стране Лолита Милявская приобрела 14 лет назад.
Напомним, что у Лолиты Милявской есть дочь Ева. Не так давно исполнительница в деталях рассказывала, как вывезла мать и наследницу из Киева.
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