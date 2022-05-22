Семь актуальных образов для офисного работника
Видео
Выкиньте это немедленно: от чего нужно избавиться на даче
Видео

Вся семья на одном фото: Елена Бушина из «Дома-2» показала на редком снимке мужа и подросших детей

Экс-участница проекта Елена Бушина трогательно поздравила дочку Лауру с днем рождения.

Вся семья на одном фото: Елена Бушина из «Дома-2» показала на редком снимке мужа и подросших детей
Елена Бушина. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2» Елена Бушина счастлива в браке с Митей Железняком.

Пара воспитывает двоих детей – сына Марка, которому скоро исполнится 12 лет, и дочку Лауру. Девочке накануне исполнилось 8 лет.

Елена Бушина с мужем устроили роскошный праздник в честь дня рождения Лауры.

В числе гостей вечеринки, которая проходила в развлекательном центре «Тейка-бум», была и ведущая «Дома-2» Ксения Бородина с дочками Марусей и Теоной.

По случаю дня рождения Лауры Елена Бушина поделилась в микроблоге снимком, на котором запечатлена вся ее семья – муж, дети и она сама. Под фото Лена Бушина трогательно поздравила малышку Лауру с ее праздником.

Елена Бушина с мужем, сыном и дочкой
Елена Бушина с мужем, сыном и дочкой. Фото: соцсети

«Моя милая девочка, с днем твоего рождения. Ты — наш близнец, сильная, хрупкая, нежная. Десять эмоций в одном маленьком флаконе», — написала Елена Бушина.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.

Тэги

«Дом-2»воспитание дочеридень рожденияДети звезд «Дома-2»Елена Бушина