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«Отец меня отругал»: Маша Распутина уже 23 года не появляется на своей малой родине

В Кузбассе звезду с нетерпением ждут.

«Отец меня отругал»: Маша Распутина уже 23 года не появляется на своей малой родине
Маша Распутина. Фото: Global Look Press

Певица Маша Распутина в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ призналась, что уже 23 года не приезжала на свою малую родину — в Кузбасс.

«Отец поздравлял меня с днем рождения и отругал. Сказал: «Когда ты ко мне приедешь?». В конце девяностых была там только. Я въехала тогда в свою деревушку. Столько сельчан повалило смотреть. Все кричат: «Кто ты такая?». А это я – певица».

Маша Распутина

Как отметила Маша Распутина, ее отец никогда копейки не попросит. При этом она заботится о близком родственнике. Высылает ему порой деньги.

Напомним, что Маша Распутина праздновала день рождения 13 мая. Ей исполнилось 58 лет.

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