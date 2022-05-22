Оставил загородный особняк: за наследство Рената Ибрагимова начинается нешуточная борьба

Старшие дети певца, как думают его друзья, захотят получить свою долю.

Певец Ренат Ибрагимов, который умер в возрасте 74 лет, оставил после своей смерти шикарный загородный особняк. Об этом рассказали в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

По оценкам риелторов, он стоит от пятидесяти миллионов рублей и выше. В элитном подмосковном поселке певец держал и большое хозяйство. У него были куры, козы.

Старшие дети Ибрагимова, как считают его друзья, захотят получить свою долю наследства. На похоронах они были и плакали. В ближайшее время они наверняка дадут о себе знать.

Напомним, что Ренат Ибрагимов в свое время бросил двух первых жен ради молодой супруги, которая младше на сорок лет. У него восемь детей от трех разных женщин.

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