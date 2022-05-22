Малышка на миллион: младшая дочь Бородиной пококетничала в футболке и брючках британского бренда Burberry

Телеведущая Ксения Бородина знает толк в моде. Звезда пристально следит за трендами и обновляет свой гардероб в строгом соответствии с ними.

К красивым и стильным нарядам Ксения Бородина приучает и своих дочерей Марусю и Теону. Накануне вместе с наследницами Ксения Бородина отправилась на детский праздник. День рождения своей дочери Лауры отмечала экс-участница «Дома-2» Елена Бушина. Ксения Бородина с дочками были в числе гостей вечеринки.

В микроблоге Ксения Бородина запечатлела, как они с дочками едут в автомобиле на детский праздник. В салоне звучала песня Аллы Пугачевой «Прости, поверь».

Сидевшая на заднем сиденье младшая дочка Ксении Бородиной внимательно слушала хит Аллы Борисовны.

Одета Теона была очень стильно – в белую футболку с принтом и брюки в фирменную клетку британского элитного бренда Burberry.

Судя по всему, Теона Омарова обожает вещи этой марки. Дочь Ксении Бородиной довольно часто предстает в нарядах Burberry.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.