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Под пальмой в Аланье: Алиана Устиненко из «Дома-2» показала идеальную фигуру в «золотом» бикини Bottega Veneta

Экс-участница проекта Алиана Устиненко отдыхает в Турции.

Под пальмой в Аланье: Алиана Устиненко из «Дома-2» показала идеальную фигуру в «золотом» бикини Bottega Veneta
Алиана Устиненко. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко всегда отличалась прекрасной фигурой, которую обожала демонстрировать при каждом удобном случае.

Такой представился и в этом мае. Алиана Устиненко отдыхает сейчас в Аланье, где наслаждается солнцем и теплым Средиземным морем.

Алиана Устиненко уже успела поделиться с подписчиками новой порцией снимков, на которых предстала под пальмой в бикини золотого оттенка итальянского бренда Bottega Veneta.

Алиана Устиненко в бикини
Алиана Устиненко в бикини. Фото: соцсети

«Фигура от Bottega», — подписала Алиана Устиненко горячие кадры.

Подписчики Алианы пришли в восторг от увиденного и тут же осыпали ее комплиментами.

«Что за бомбита!», «Идеальная», «Алиана, ты красоточка», «Шикарная», — высказались в Сети.

В Аланье Алиана Устиненко отдыхает с подросшим сыном Робертом и друзьями.

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«Дом-2»АланьяАлиана Гобозовабикиникрасивая фигура