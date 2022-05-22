63-летнюю Кэндес Бушнелл заподозрили в романе с 21-летним парнем

Неожиданные новости о Кэндес Бушнелл — писательнице, подарившей миру «Секс в большом городе». Ходят слухи, что она встречается с 21-летним парнем-моделью. Самой колумнистке, напомним, 63 года.

Источник издания Page Six сообщил, что писательница нашла своего нового кавалера на Неделе моды этой весной и с тех пор берет его с собой на все светские вечеринки. Имя молодого мужчины не сообщается, только лишь приметы – темноглазый, со взъерошенными волосами и притягательными скулами. «Мальчик-игрушка» (boy toy), как его называет издание.

Добавим, что создательница и прототип персонажа Кэрри Брэдшоу имела много громких романов с издателями, политиками, предпринимателями и моделями. В 2002-2012 она состояла в браке артистом балета Чарльзом Аскегаардом, он на десять лет младше своей супруги.

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