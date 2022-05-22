Актеру Моргану Фримену запретили въезд в Россию

Известному голливудскому актеру Моргану Фримену («Побег из Шоушенка», «Брюс Всемогущий», «Иллюзия обмана») запретили въезд в Россию. Артист, которому 1 июня исполнится 85 лет, попал в список МИД «Граждане США, находящиеся под персональными санкциями, включая запрет на въезд в РФ». В этом перечне значатся 963 человека, в том числе действующий президент Америки Джо Байден.

На Фримана наложили санкции в связи с тем, что в сентябре 2017 года он записал видео-обращение «с обвинением России в заговоре против США и призывом к борьбе с нашей страной», как говорится в документе.

Добавим, что, в основном, список нежелательных американцев состоит из политиков, журналистов и бизнесменов. Там же обозначен известный предприниматель и создатель соцсетей Марк Цукерберг.

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