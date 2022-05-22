Выглядит старше 45-ти: сильно сдавший Галкин показался с сединой, бородой и морщинами в Израиле

Максим Галкин в Израиле через две недели начинает большой концертный тур. Артист в очередной раз решил продлить его и вышел с объявлением этой новости к своим поклонникам.

Юморист записал видео для своих социальных сетей, на котором появился заметно сдавшим и постаревшим. Он отрастил бороду, в которой сильно выделялась яркая седина, вокруг глаз появились заметные морщинки.

«Довели Максимку», «А ведь ему всего 45», «Жесть, в деда превращается», «Скоро с Пугачевой сравняются», прокомментировали кадры российские пользователи, которым не очень-то интересны теперь концерты Галкина.

Напомним, в настоящий момент артист живет в Израиле со всей своей семьей. Алла Пугачева заявила, что возвращается в Россию вместе с детьми, поскольку им нужно учиться в школе. Также она опровергла слухи о своем расставании с Максимом Галкиным.

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