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Быстро и просто: как Кудрявцева избавилась от отеков под глазами

После отпуска ведущая почувствовала изменения в своей внешности.

Быстро и просто: как Кудрявцева избавилась от отеков под глазами
Лера Кудрявцева. Фото: Global Look Press

Лера Кудрявцева пожаловалась своим поклонникам, что после отпуска набрала лишние 5 кг и приобрела отечность под глазами.

Быстро избавиться от веса у ведущей не получилось перед сезоном съемок на ТВ, а вот отеки ушли с легкостью при помощи обычных гидрогелевых патчей.

Лера Кудрявцева.
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети

Отметим, что ведущая не раз говорила, что у нее есть определенные комплексы по поводу внешности. Она не скрывает, что практически всегда в социальных сетях использует фильтры для улучшения внешности. Кроме того, с ней хорошо работают гримеры перед записью шоу «Секрет на миллион». По словам Леры Кудрявцевой, одна щека у нее вообще выглядит хуже другой.

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