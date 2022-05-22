Севастьянова в белом монокини показала, как эффектно может выглядеть эталонная фигура «восьмерка»

Гимнастка Каролина Севастьянова для многих поклонников стала эталоном красоты. При этом сама спортсменка в интервью сайту Teleprogramma.pro призналась, что не считает свои формы такими уж выдающимися и к восторженными комплиментам фанатов относится спокойно.

Отдыхая на яте, гимнастка щегольнула в белом монокини, показав, как эффектно может выглядеть фигура «восьмерка». Севастьянова сделала акцент на бесконечных нога, подчеркнув изящность округлой части бедер. Многие поклонники уверены, что с такими формами Каролина вполне могла бы составить конкуренцию Ирине Шейк на подиуме. Такую красотку не упустил бы из вида и Леонардо Ди Каприо, который не раз заводил интрижки с манекенщицами.

«Я с самого детства проходила суровую школу критики и оценки различных тренеров, судей, соперниц и их родителей, сложные отборы, тяжелые сборы и соревнования на разных уровнях. Моя семья, близкие, родные и друзья давно не обращают на это внимание и всегда поддерживают меня. А это и есть для меня самое ценное», — призналась Каролина Севастьянова в беседе с сайтом Teleprogramma.pro.

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