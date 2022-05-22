«Главная ее гордость — стройная фигура»: Васильев объяснил, за счет какой одежды Александрова лепит из себя элегантную женщину

Историк моды Александр Васильев считает, что Мария Александрова — стопроцентная красавица. И на некоторых фото, как подметил искусствовед, она напоминает ему итальянскую кинозвезду Монику Беллуччи.

Александрова — это яркий пример того, как красивы могут быть артистки из России. Она очень хороша собой. У Марины яркие глаза, и она старается подчеркнуть их нарядами голубого и зеленого цвета. Кроме этого в ее гардеробе встречаются черный, белый, беж, оттенки красного. Она одевается в том стиле, который ей нравится. Среди обуви лидируют лодочки на высоком каблуке.

В целом Марина — явная сторонница классики. Она часто носит приталенные платья, традиционные блузы и жакеты. Но в ее внешности кроме ангельской красоты есть и что-то дьявольски соблазнительное. Иногда, когда актриса одевается в черное, она смотрит каким-то даже вампирским взглядом, который может свести с ума.

«То есть я бы ее охарактеризовал как роковую женщину. Она одевается так, чтобы мужчины, взглянув на нее, запомнили ее образ на всю жизнь, пронесли его в своем сердце. Также у нее есть тяга к белым нарядам, они проходят важной линией в ее гардеробе. Марина больше предпочитает удлиненные платья и юбки, меньше брюки. Этим она подчеркивает свою женственность. Главная ее гордость — стройная фигура, и она постоянно акцентирует на этом внимание», — приводит 7days слова Александра Васильева.

Также историк моды подметил, что актриса умеет себя подать, верно выбирает позы. И даже на случайных фотографиях выходит идеально. В общем, Александрова — просто эталон красоты и женственности.

Так, искусствовед надеется, что Марина сохранит эту красоту и стройность как можно дольше. На сегодняшний день ее фигура безупречна. Свой стиль она нашла. Это классика, и ее актриса может использовать всю свою жизнь.

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