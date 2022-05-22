«Я хотел тебя возненавидеть, но не смог даже разлюбить»: Киркоров — о чувствах к Пугачевой

Примадонна, между тем, счастлива в браке с шоуменом Максимом Галкиным.

Алла Пугачева рассталась с поп-королем сцены Филиппом Киркоровым мирно, без выяснения отношений. Самой большой удачей Примадонна считает брак с шоуменом Максимом Галкиным. Ради молодого мужа певица даже задумалась о детях. 73-летняя артистка считала, что будет чувствовать себя рядом с двойняшками Гарри и Лизой скорее бабушкой. При этом она абсолютная мама, горделиво упоминал шоумен.

Кстати, Филипп Киркоров, хотя и не видел Примадонну уже четыре года, до сих пор хранит только самые добрые воспоминания о ней. Забыть певицу он так и не смог.

«Я Аллу последний раз видел года три-четыре назад. Наши пути давно разошлись. И у каждого своя жизнь. Но это не мешает мне хранить в сердце только лучшее, что между нами было. Я всегда буду говорить «спасибо» судьбе за то, что она подарила мне десять потрясающих лет с этой великой женщиной. Рядом с Аллой я получил колоссальный профессиональный опыт. И, самое главное, я действительно был любим. Скажу одну фразу, и на этом мы поставим точку на теме моей красивой истории любви: «Я хотел тебя возненавидеть, но не смог даже разлюбить», — приводит «Комсомольская правда» слова Филиппа Киркорова.

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