«Не верю в Машины лозунги»: сестра Шукшиной оказалась в черном списке Марии

Ольга Шукшина заявила в программе «Секрет на миллион», что актриса в очень сложных отношениях со многими близкими.

Дочери Василия Шукшина и Марии Федосеевой Шукшиной уже давно не находят общего языка. Но, как рассказала Ольга Шукшина на шоу НТВ «Секрет на миллион», она хотела бы наладить с Марией отношения, но не имеет возможности.

Кроме того, у актрисы не сложились отношения с родной дочкой Анной, да и мать свою она, якобы, почти не навещает в последнее время.

«Я даже не могу набрать, потому что я в черном списке. Она не приезжает к маме. Может она не хочет меня видеть. Ей удобно такое положение. Поэтому я не верю в Машины лозунги. Если ты учишь всю страну, как жить, твоя семья должна быть идеальная. С Аней (дочь Марии Шукшиной, — прим. автора) они также не разговаривают годами», — поведала Лере Кудрявцевой Ольга Шукшина.

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