Должна быть у каждой: Брухунова после совета Васильева нарядилась на прогулку в стильную тельняшку

Александр Васильев на шоу Первого канала «Модный приговор» посоветовал женщинам обратить внимание на тельняшки. Они универсальны и практически всегда выглядят стильно.

«Хотите быть стильной? Имейте хотя бы одну тельняшку в своем гардеробе», — сказал историк моды.

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова любит стильные вещи, поэтому неудивительно, что у нее имеется трендовая тельняшка. Светская львица выгуляла ее на прогулку по Зарядью в Москве, сочетая с джинсовой юбкой, курткой-рубахой и кедами.

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