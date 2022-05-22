А что Киркоров говорил о сходстве с пареньком? Стоцкая показала, каким растет ее 10-летний сынишка-брюнет

Анастасия Стоцкая в довольно резких тонах отвечала на слова подписчиков о том, что ее первенец как две капли воды похож на поп-короля отечественной сцены Филиппа Киркорова. Всех, кто упоминал о том, что Саша вылитый Киркоров в детстве, артистка сразу же блокировала на личной страничке в соцсети, закрывая тем самым доступ к ее публикациям. Вот, что писала поклонникам Стоцкая: «Он похож на папу! А вы (подписчики) уже в блоке, как и все остальные, оставлявшие подобные комментарии».

Филипп Бедросович был более словоохотлив, и на слова журналистов о том, что сын Анастасии Стоцкой его точная копия, обижаться не стал, а наоборот, отшутился.

«Вы представляете, насколько кармически мы были вместе. Настя меня спасала в тот период от крайней черты», — приводит «Комсомольская правда» слова Филиппа Киркорова.

Так, певец объяснил свое сходство с 10-летним Александром, которого, к слову, Анастасия Стоцкая родила от Сергея Абгаряна. На личной страничке в микроблоге поп-дива поделилась свежим снимком с наследником, показав, каким растет ее сынишка-брюнет. Поклонники тут же подметили, что еще пару лет и мальчик обгонит звездную маму по росту. Да и к тому же, Саша маленький модник.

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