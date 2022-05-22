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«Пузо – это фу»: постаревших Агутина и Николаева разнесла в пух и прах Миро

Блогер считает, что знаменитости должны внимательно следить за собой.

«Пузо – это фу»: постаревших Агутина и Николаева разнесла в пух и прах Миро
Леонид Агутин и Игорь Николаев. Фото: Global Look Press

Блогер Лена Миро в своем ЖЖ обычно критикует женщин за их внешний вид, но на этот раз ее ядовитое слово достало 53-летнего Леонида Агутина и 62-летнего Игоря Николаева. Ей не понравились физические изменения, которые с ними произошли с годами.

Леонид Агутин и Игорь Николаев на занятиях по теннису.
Леонид Агутин и Игорь Николаев на занятиях по теннису. Фото: соцсети

«С возрастом многие мужички, по примеру Агутина и Николаева, становятся какими-то кряжистыми, дубоватыми, узловатыми. Укорачивается шея, появляется вдовий горб и пузо. Это некрасиво. <…> Пузо — это фу. Вот прям фу-фу-фу», — написала Миро.

По мнению блогера мужчины должны следить за своим внешним видом не меньше, чем женщины, особенно знаменитые.

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Игорь НиколаевЛена МироЛеонид Агутин