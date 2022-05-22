«Зачем сразу навешивать ярлыки»: Лепс объяснил спешный отъезд Пугачевой в Израиль

Григорий Лепс вступился за Аллу Пугачевой после того, как в СМИ стали писать о том, что артистка на широкую ногу живет в Израиле. Ходили слухи, что шоумен Максим Галкин собирается продать свой замок в подмосковной деревне Грязь.

Поговаривают, что содержание особняка выходится юмористу в копеечку — охране плати, за коммунальные услуги плати, вышколенный персонал содержи, садовнику приплачивай, и это далеко не все статьи расходов, которые легки на плечи шоумена. А при этом, украинский певец Андрей Данилко утверждал, что Максим лишился всех рекламных контрактов. Правда, без дела Галкин не сидит. Он собирается дать гастрольный тур в Израиле. Все билеты на его шоу распроданы.

В свою очередь, Григорий Лепс попросил журналистов не навешивать ярлыки на звезд, объяснив спешный отъезд Аллы Пугачевой в Израиль. Певец считает, что за границу Примадонна уехала только чтобы отдохнуть и поправить здоровье. Музыкант не сомневается, что Алла Борисовна вернется на родину и не у дел явно не останется.

«Зачем стазу навешивать ярлыки? Может, человек отдыхает просто. Я абсолютно уверен, что она вернется на родину и будет работать. И, кстати, от Аллы не было никаких заявлений в ту или иную сторону», — заверил Лепс.

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