Прильнула к «мажору»: Павел Прилучный разулыбался, прижав к себе красотку Зепюр Брутян

Актер из сериала «Мажор» показал, с кем он по-настоящему счастлив.

Павел Прилучный, по слухам, променял «папину дочку» на 26-летнюю звезду сериала «В клетке». Если в январе актер отдыхал в Дубае с Мирославой Карпович, то сейчас он улетел в отпуск в компании эффектной армянки. Кстати, поговаривали, что именно к Брутян экс-жена «мажора» Агата Муцениеце ревновала Павла. И похоже, что совсем не зря.

Прилучный не скрывает, что он чувствует себя счастливым мужчиной. «Еще бы! Такую красотку себе отхватил», — пишут фолловеры.

На отдыхе Брутян нежно прильнула к «мажору», парочка демонстрировала идиллию. Прилучный даже заулыбался в несвойственной ему манере, приобняв Зепюр.

«Снова встретила Прилучного на пляже, представляете», — пошутила Брутян, поделившись романтическим кадром с экс-мужем Агаты Муцениеце.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!