Кадры из клиники: певица Клава Кока оказалась под капельницей

Поклонники артистки не на шутку встревожены.

25-летняя певица Клава Кока напугала поклонников кадрами из больницы. Звезда запечатлела свою руку под капельницей.

«Хорош этот холодок по вене, сразу легче», — подписала она обнародованное фото в своем телеграм-канале.

«Что случилось?», «Клава, скорее выздоравливай!», «Клава, ты нам нужна!», «Клава, не пугай нас, пожалуйста!» — прокомментировали снимок фолловеры.

Однако, судя по тому, что Кока следом выставила анонс своего концерта в Самаре, запланированного на 22 мая, ничего страшного не произошло. О своем состоянии Клава Кока не сообщила.

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