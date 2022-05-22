«Отсутствие собственного самолюбования»: Розенбаум раскритиковал идею Баскова

На днях Николай Басков выступил с инициативой создания в России музыкальной ассоциации. Певец объяснил, что организация будет заниматься поддержкой талантливой молодежи, а также защитой русской культуры.

Певец Александр Розенбаум заявил, что вступать в организацию не намерен, так как не считает себя «ассоциативным человеком».

«Я развитие любой эстрады вижу как служение людям, для которых ты трудишься, как понимание творчества, энергетически нужного людям, и отсутствие своего собственного самолюбования, а достижение целей просто для того, чтобы людям, для которых ты работаешь, было хорошо», — цитирует Розенбаума «Пятый канал».

Напомним, идею Николая Баскова о создании ассоциации поддержали ряд коллег – Надежда Бабкина, Григорий Лепс, Лариса Долина и Александр Маршал.

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