А глаза-то деда! Дочь Андрея Миронова показала младшего внука народного артиста России

48-летняя актриса Мария Миронова недавно посетила Московский зоопарк с 2-летним сыном Федором. Малыш любознательно наблюдал за жизнью животных, особенно понравились ему обезьяны своим забавным поведением.

Насколько дети быстро растут (особенно чужие) можно заметить, взглянув на свежее фото малыша в телеграм-канале Марии Мироновой. Мальчик еще больше окреп и подрос. А его сходство со знаменитым дедом Андреем Мироновым стало более заметным. Особенно похожи у родственников глаза!

О том, что Андрей Миронов и Феденька похожи ранее говорила сама Мария Миронова, которая полагает, что в ее ребенке чувствуются гены ее отца. Отметим, что артистка является единственной родной дочкой звезды «Двенадцати стульев» от первого брака с Екатериной Градовой. Мария Голубкина – приемная, наследница его второй жены Ларисы Голубкиной.

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