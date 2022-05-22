«Новость из серии «жизнь налаживается»: Сябитова показала Васильева, Бабкину и Якубовича на Первом

Роза Сябитова порадовала своих подписчиков в Telegram добрыми вестями. Телеведущая пришла на запись шоу Первого канала «Сегодня вечером», где засветила в студии ведущих программы «Модный приговор» Александра Васильева и Надежду Бабкину, ведущего шоу «Поле чудес» Леонида Якубовича.

Телесваха сказала, что видит в этом хороший знак, полагая, что закрытые на время развлекательные проекты вновь скоро вернутся на ТВ.

«Очень хорошая новость из серии «жизнь налаживается». Меня пригласили на любимую программу «Сегодня вечером». Все наши! Так что, ребята, скоро, похоже, и мы… Такое приятное ощущение, что все у нас будет хорошо. Жизнь продолжается!» — сказала ведущая программы «Давай поженимся!»

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