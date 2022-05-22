«А здесь раздолье и уют»: Шахназаров отреагировал на появление Пугачевой, Макаревича, Гребенщикова на форуме в Израиле

Накануне Алла Пугачева впервые за последние несколько месяцев вышла в свет. Примадонна вместе с другим уехавшими из России звездами побывала на форуме свободной культуры «СловоНово», который прошел в Израиле. Компанию артистке составили Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Михаил Шац, Людмила Улицкая и другие.

Журналист Михаил Шахназаров отреагировал на мероприятие стихами.

«Домой, к родному Тель-Авиву от опостылевших берез,

Где драли нас и в хвост, и в гриву до одурения, до слез.

А мы всего-то и хотели народ никчемный поучить,

Чтоб пребывал он в черном теле, учился каяться, платить.

Чтоб нес нам гроши за фанеру, за непотребный книжный хлам.

За то, что унижаем веру, страну деля напополам.

В России было нам хреново, а здесь раздолье и уют.

Здесь согревает «СловоНово», но жаль, на нем не подают».

Напомним, на форуме Алла Пугачева впервые заговорила о личной жизни. Примадонна уверила журналистов, что не планирует разводиться с Максимом Галкиным.

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