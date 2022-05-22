«Цирк фриков»: Киркоров язвительно ответил Лободе и Крапивиной

Новая фаворитка Филиппа Киркорова Анна Asti на днях красовалась с ним на красной дорожке и попала под шквал критики. Экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина обвинила ее в том, что певица подражает украинской звезде.

Поп-король не смог промолчать и ответил Крапивиной в соцсетях. Досталось самой Лободе, которая ранее заявила, что «все россияне – маленькие люди».

«Готовлюсь к «легендарной экзотической вечеринке»! И проведем дополнительный кастинг «маленьких людей» для гастрольного тура. А то некоторых до сих пор будоражит мой «цирк фриков». Те, кто провалит, — пойдут «гарниром на блюде», — написал Филипп.

Напомним, недавно Филипп Киркоров побывал на «Евровидении» в Турине. После этого его осудил режиссер Никита Михалков.

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