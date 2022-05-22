«Евровидение», танцы на кресте, защита Пугачевой: Михалков осудил Киркорова по трем пунктам

Филипп Киркоров довольно долго вел себя тихо, уйдя в тень. Однако недавно решил, что пора о себе напомнить.

Он встал горой за свою бывшую жену Аллу Пугачеву и ее нынешнего мужа Максима Галкина, называя их «коллегами» и поддерживая. Съездил на «Евровидение», где ему выделили ложу. И с шумом и танцами на кресте отметил свой юбилей. Эти три момента не остались без зоркого глаза Никиты Михалкова, который раскритиковал Киркорова в своей программе «Бесогон ТВ».

«Господин Киркоров Филипп Бедросович празднует свое 55-летие. Поет песню «Мария Магдалена», топчась на святыне христианской, на кресте. Потом очень страстно защищает убежавших родственников. А после этого господин Киркоров едет как специальный гость в Турин на «Евровидение», куда, кстати говоря, нашу страну не пускают», — сказал режиссер.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.