«Последователен в своих поступках»: почему Галкин делает громкие заявления из Израиля

Блогер Екатерина Маевская полагает, что мужа Аллы Пугачевой в первую очередь волнует его кошелек.

Максим Галкин и Алла Пугачева оказались одними из первых звезд, кто уехал за границу сразу после известных событий. И если Примадонна молчит и никак не комментирует их, комик это делает с завидной регулярностью.

Блогер Екатерина Маевская полагает, что артист это делает не случайно – иначе Максим Галкин не сможет зарабатывать в Израиле. «Галкин последователен в своих поступках», — считает она.

«Там пришлось вживаться в новую роль, иначе ведь теперь никак. Не похаешь Россию, не обвинишь во всех смертных грехах – не допустят к кормушке», — цитирует Маевскую «Экспресс газета».

Напомним, Максим Галкин в настоящий момент гастролирует на чужбине, а его жена Алла Пугачева заявила журналистам, что вернется в Россию из-за детей к началу учебного года. Ее муж при этом промолчал.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.