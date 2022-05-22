«Спасибо пилотам»: Кошкина попала в неприятную ситуацию по пути в Екатеринбург

Актриса Яна Кошкина получила широкую популярность благодаря сериалу «ЧОП». В прошлом году ее пригласили в театр. Инициатором был режиссер Константин Богомолов. Помимо этого эффектная брюнетка успевает сниматься в кино и ездить по России с гастролями.

На этот раз актриса отправилась в Екатеринбург. Но при посадке самолета попала в неприятную ситуацию, о чем сообщила в своей соцсети.

«Тем временем мы уже в Екатеринбурге. Посадка была жесткой, но спасибо пилотам. Сели!» — сообщила Кошкина.

Напомним, Яна Кошкина тщательно скрывает личную жизнь, хотя периодически ей приписывают романы с известными людьми.

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