«Жрут, жируют и гадят»: Цыганова высказалась о Богомолове и Собчак

За последние несколько месяцев певица Вика Цыганова не раз выступала в адрес уехавших из России звезд. Артистка прошлась по Алле Пугачевой и Максиму Галкину. А накануне высказала свое мнение о выходке Филиппа Киркорова на сцене Кремлевского дворца.

Теперь же Цыганова обратила свой взор в сторону театров. По ее мнению, современный театр извратился благодаря деятельности отечественных режиссеров, которые не делают для страны и искусства ничего полезного и стоящего.

«Взять хотя бы театр. Вот, к примеру, Серебренников — это что было? Или Богомолов, Собчак — кто эти люди, которые здесь жрут, жируют и гадят? Это же сплошное святотатство и глумление. Я вижу начинку этих театральных постановок, чую их дух — и это мне мерзко», — высказалась Цыганова в интервью сайту KP.RU.

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