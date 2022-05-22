Вход бесплатный: Лазарев пригласит на концерт в Калуге беженцев из ЛНР и ДНР

Концерт Сергея Лазарева в Калуге все-таки состоится. На него музыкант планирует пригласить беженцев из ДНР и ЛНР. Вход для ни будет бесплатный. Выступление запланировано на 19 июня.

«Организаторы концерта объяснили изменение места проведения мероприятия инициативой артиста пригласить на концерт беженцев из ДНР и ЛНР, временно размещенных в Калужской области. Именно для этого понадобился зал с большим количеством мест для зрителей», — сообщает группа «Концерты Калуги».

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Напомним, изначально концерт в Калуге должен был пройти 23 июня. Но местная жительница, узнав об этом, пожаловалась губернатору Владиславу Шапше. По мнению калужанки, певец станет нежелательным гостем. 17 мая на официальном сайте филармонии появилась информация об отмене выступления.

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