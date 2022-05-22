«Русский человек в Израиль не побежит»: Распутина отчитала покинувших Россию звезд

Артистка заверила, что она никуда не собирается.

За последние три месяца многие российские звезды уехали из России. Некоторые — в Израиль, другие отправились в Европу и ОАЭ. А актриса Чулпан Хаматова и вовсе выбрала Прибалтику.

Тем временем певица Маша Распутина заявила, что никуда не планирует уезжать.

«Страна для меня – это все. Я не покидаю ее и никогда не покину. Я русская душа. Русский человек никогда в Израиль не побежит, не будет там отдыхать, лечиться, тем более прятаться», — заявила она в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

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Напомним, в России Распутина владеет элитной недвижимостью. У певицы есть особняк на Рублевке, элитная квартира в Сочи.

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