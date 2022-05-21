А мама танцует и поет: Подольская показала, как сыновья Преснякова вечером играют вместе

Наталья Подольская является популярной певицей. Она уже много лет выступает на сцене. После «Фабрики звезд» артистка построила успешную карьеру. Также она завоевала сердце Владимира Преснякова.

Пара скоро отметит 12-ю годовщину со дня свадьбы. Они воспитывают двоих детей: шестилетнего Артемия и годовалого Ивана. также у Владимира есть старший сын Никита от Кристин Орбакайте.

20 мая Подольская отметила свой день рождения. Она провела время в кругу родных и друзей. А на следующий день у нее осталась погостить сестра-двойняшка Юлианна, которая растит двоих дочерей. Они успели погулять днем, когда была солнечна погода. Певица показала, как маленький Иван в стеганой куртке синего цвета и гуляет с кузинами по поселку, где они живут.

А вечером Наталья в небесно-голубом костюме стала петь и танцевать в гостиной. В это время ее сестра отдыхала на диване, а дети резвились. Артемий пинал мячик, а вот его маленький брат пытался за ним угнаться и бегал по комнате. Поклонники восхитились трогательными кадрами.

«Какие все милые», «Идеальный семейный вечер», «Как Ваня подрос», «С вами не соскучишься», «А почему танцуете одна?», «Ну малыши у вас чудесные», «Сколько детей! И почти тихо!», «А вы и дома модничаете», «Как Ваня мило бегает! У него брат — хороший пример для подражания», «Красота! так прибрано и уютно», — стали писать подписчики.

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