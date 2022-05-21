«Пресс — супер!»: Бузова в топе-бра и юбке-футляре на молнии блеснула фигурой на сцене театра в Сочи

Телеведущая сообщила, что снова играет роль в спектакле «Мужчина нарасхват». Она появилась в концептуальном театре «В игре».

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она не скрывает, что любит проводить время на работе. После шоу «Дом-2», в котором она много лет принимала участие, блондинка привыкла быть под прицелом камер.

Недавно артистка отпраздновала 18-летие карьеры на ТВ. Она собрала гостей и показала все свои легендарные наряды. Также звезды повеселилась на премии «Жара», где щегольнула в пикантном платье.

А накануне Бузова прилетела в Сочи. Первый день она провела в бане. Но оказалось, что телеведущая отправилась не отдыхать на курорт. 21 мая она сыграла в спектакле «Мужчина нарасхват» в концептуальном театре «В игре», который находится в Игорной зоне «Красная Поляна».

Артистка показала, как ее готовили гримеры. Она не скрывала своего волнения, потому что давно не оказывалась в роли актрисы.

«Мы давно не играли! Я нервничаю! Посмотрела, сегодня Международный день чая! И вот как раз чай с лимончиком пью. Пожелайте мне удачи. Играем в камерной зале на Красной поляне в театре „В игре“. Волнуемся. А как отправить? Я без линз, поэтому не видела, какой ужас! У меня тон на губах!» — поделилась звезда.

«Оля Бузова худая, стройная, красивая! Кожа идеальная! Пресс — супер! Все свое! И вообще ее красить можно с закрытыми глазами, все идеально. она очень красивая без макияжа», — сказали визажисты.

Потом Ольга вышла на сцену. Она покрасовалась в черном топе-бра и юбке-футляре с молнией сзади. Наряд подчеркнул ее изгибы фигуры. А алые лодочки дополнили образ. Артистка устроила дефиле перед тем, как выйти к зрителям. Публика пришла от нее в восторг и осыпала комплиментами.

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