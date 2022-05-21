«На день рождения!»: Марина Юдашкина в черном мини-платье вышла в свет с мужем-модельером

Валентин Юдашкин уже много лет создает наряды, в которых щеголяют звезды отечественного шоу-бизнеса. Каждый год он представляет новые коллекции нарядов. Примечательно, что его главной поддержкой и опорой является жена Марина.

Она является его музой и часто первая носит образы, которые создает маэстро. Также светская львица ведет домашнее хозяйство и любит готовить.

Обычно Марина часто гостила у Аллы Пугачевой, но после отъезда певицы в Израиль, супруги тоже выбираются из дома. Недавно они сходили в театр. А вот 21 мая модельер отправился на праздничную вечеринку к друзьям.

Он облачился в брюки-шаровары, алый джемпер и черный пиджак. Его жена предпочла надеть черное мини-платье с поясом, который подчеркнул ее талию, и лодочки. Наряд позволил ей сделать акцент на стройных ногах.

«На день рождения! Олеся, дорогая! Поздравляем! Будь счастлива!» — написала звезда.

Поклонники восхитились парой. Многие отметили, что Марина постройнела. «Реально крутые», «Очень красивое платье», «Валечка, наш любимый! Прекрасно выглядите», «Потрясающие наряды», «Очень милые», «Марина статуэтка, а Валентин — стиляга», «Мне кажется, вы стали очень стройной», «Платье изысканное! Прям вы пример утонченности», — прокомментировали пост подписчики.

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