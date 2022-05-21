Мама холостяка Димаша Адилета: «Зачем эта девушка вообще со мной знакомится?»

В новой серии «Холостяка» главный герой Димаш Адилет познакомил трех фавориток со своей мамой Валентиной. Софья Мацулева вызвала у женщины неоднозначную реакцию. Ее смутило, что девушка «переобулась» в процессе шоу.

«Да, я изначально пришла к Саше Гранкову. Мы с Димашем даже не контактировали, но потом так получилось», — рассказала Софья.

«Я в шоке! Я этого не понимаю! Как так можно? Почему эта девушка вообще со мной знакомится?» — удивилась мама Адилета.

Валентина решила, что у Мацулевой нет искренних чувств к ее сыну. По ее мнению, она просто хотела задержаться на проекте.

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