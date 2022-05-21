«Чудеса происходят!»: 46-летняя Наталья Рагозина перестала скрывать округлившийся живот

Абсолютная чемпионка мира по боксу находится в Иерусалиме. Она поделилась с поклонниками новостью о скором пополнении в семье. Платье оверсайз не спрятало ее преобразившуюся фигуру.

Наталья Рагозина — непобежденная российская спортсменка-боксер. Она дважды становилась обладательницей Кубка мира. теперь спорстменка является президентом любительской Женской хоккейной лиги.

Ей также доводилось сниматься в кино. Ее фамилия даже отмечена в Книге рекордов Гиннесса. Обычно она редко выходит в свет и уже почти не посещает съемки и разные мероприятия.

Но недавно Наталья уехала в Израиль. Она проводит время в Иерусалиме. 21 мая спортсменка опубликовала фото, на котором предстала в струящемся платье оверсайз и с платком на голове. Наряд не скрыл изменения в ее фигуре. Рукой она придерживала округлившийся живот. Так 46-летняя Рагозина объявила о беременности. Эта новость удивила многих ее поклонников.

«Друзья, сегодня паломничала в Иерусалиме на святой земле. Молитесь и чудеса происходят! А, без веры в Господа и молитвы, чудес не бывает!» — написала спортсменка.

Ей многие друзья адресовали поздравления. «Прекрасная! Счастливая», — заявила Татьяна Гусева. «Поздравляю от всего сердца!» — присоединился Иван Николаев.

Напомним, что у нее есть сын Иван от первого брака с мастером спорта по рукопашному бою по имени Михаил. Однако он часто ее ревновал и требовал оставить бокс, поэтому супруги развелись. Также 12 лет Наталья прожила с избранником по имени Федор, но и этот союз дал трещину. В 2019 году она развелась с очередным мужем — адвокатом Сергеем Жориным.

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